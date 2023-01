Leeds acaba de hacer golpe en el mercado: ¿Complican a Sinisterra?

El futuro de jugadores colombianos en el exterior puede cambiar bastante en cuestión de horas, y el regreso de Luis Fernando Sinisterra a las canchas por la lesión en el pie sigue esperando para llegar a su finalización y para que el de Santander de Quilichao, Cauca pueda regresar a la actividad, una que Jesse Marsch todavía no confirma y que deberá prolongarse cada vez más.



Por esta razón, el Leeds United quiere hacer un golpe en el mercado y llevarse a un delantero que puede jugar en el centro del ataque, o bien tirado por una banda donde podría complicar a Luis Sinisterra por la posición. Un golpe porque el fichaje, que está por definirse en escasos días puede ascender a más de 40 millones de euros. De momento, el Leeds daría 28 millones, extendiéndose un poco más por el tema de bonos.

Y es que, el regreso de Luis Sinisterra en la Premier League debe esperar un poco más y la incertidumbre con el estado del colombiano sigue bajo expectativa. El próximo partido del Leeds United será el viernes 13 de enero enfrentando en condición de visita al Aston Villa y Jesse Marsch, director técnico del Leeds dio pistas al posible regreso de Sinisterra, descartándolo para el enfrentamiento en el Villa Park, "Luis Sinisterra está cada vez más cerca pero no del todo listo", no obstante, no se atrevió a dar una fecha para la vuelta del colombiano,



Ante esta situación, la decisión de los directivos es clara: buscar alternativas en el mercado y se habrían decidido por fichar al delantero francés, Georginio Rutter del Hoffenheim de Alemania, un negociazo de los alemanes porque cuando el galo salió del Rennes al fútbol teutón, pagaron 750,000 euros y ahora, se maneja que el Leeds United pondrá sobre la mesa la cifra de 28 millones de euros para quedarse con un joven futbolista de mucha velocidad y gol que podría complicar al Luis Sinisterra jugando por bandas.



Pero, la oferta del Leeds United no solo se quedaría en 28 millones de euros, pues de acuerdo con el periodista italiano especializado en fichajes, Fabrizio Romano, por bonos en la operación podrían ascender a los 40 millones de euros. Ya todo parece más que hecho que Georginio Rutter será nuevo futbolista del equipo inglés donde espera seguir con racha goleadora.



Aunque no es exactamente la misma posición, un nuevo compañero siempre puede complicar al otro y es el caso de Luis Sinisterra. Georginio Rutter también puede jugar pegado a la banda aunque habitualmente juega por el centro del ataque.