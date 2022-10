¿Referente desde niño? Lautaro Martínez se decantó por un colombiano

El Inter de Milan protagonizó en condición de visitante uno de los partidos más atractivos de la presente Serie A ante la Fiorentina. Un resultado favorable de 3-4 gracias a un doblete de Lautaro Martínez y de una asistencia tremenda del ‘Toro’ a Nicoló Barella para abrir la senda goleadora de los ‘nerazzurri’, y llegar de la mejor manera para enfrentar en la semana al Viktoria Pilzen, un encuentro clave para las aspiraciones italianas de clasificarse a los octavos de final de la Champions League.

Uno de los goles de Lautaro Martínez fue de penalti, uno de los componentes habituales en Radamel Falcao García, quien también le anotó por esa misma vía al Atlético de Madrid en fechas pasadas con el Rayo Vallecano. Lautaro fue una de las grandes figuras del compromiso contra la Fiorentina regalando un doblete y una asistencia.



Lautaro Martínez, que salió de Racing Club de Avellaneda a Italia, tuvo como a uno de sus máximos referentes en la posición como lo es Radamel Falcao García, quien jugó en River Plate y explotó ofreciendo su mejor nivel en el cuadro riverplatense. Lautaro nunca ha ocultado su idolatría por el colombiano, y volvió a traer a colación su fanatismo por el ahora atacante del Rayo Vallecano.



Después del triunfo del Inter de Milan, en entrevista con DAZN, Lautaro Martínez habló sobre Radamel Falcao García, jugador a quien le seguía los pasos viendo los juegos de River Plate en Argentina. “Este es un momento importante para mí y para mi carrera de cara al Mundial. Estoy feliz porque estoy trabajando bien todos los días, estoy cuidando el cuerpo y cada detalle, trato de demostrarlo en el tono”. Agregó, “mi primer gol es similar al de Agüero, mientras que yo tiro los penaltis como lo hacía Milito. Siempre he seguido a Falcao desde que era un niño, me gustaba mucho su forma de jugar. Luego tuve la suerte de jugar con Agüero y muchos otros jugadores”.



Esta no es la primera ocasión en la que Lautaro Martínez pone como referente al samario, Radamel Falcao García. Lautaro alcanzó a verlo jugando en River Plate y es un jugador a segur por parte del argentino que siempre ha estado pendiente del paso de Falcao. Su admiración es tanta, que en la Copa América de 2019 le pidió si podían cambiar camisetas.