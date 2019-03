Las razones por la que Sebastián Pérez cree que salió de Boca Juniors

Sebastián Pérez no la ha pasado nada bien los últimos tres años porque una lesión de ligamento cruzado le dio un rumbo nuevo a su vida. De Boca Juniors pasó a Pachuca y de allí al Barcelona de Ecuador, en el que está teniendo buenas actuaciones.



Sin embargo, la experiencia en el xeneize le dejó un paso poco agradable. Cuando sufrió su dura lesión, Pérez decidió cambiar su alimentación y convertirse en vegano, decisión que le acarreó varias críticas.



"Yo siento que sí (determinó su salida de Boca), aunque nunca me lo dijeron de frente. Cuando decidí seguir este tipo de alimentación sabía que llegarían este tipo de comentarios. Me hice vegano estando lesionado y para mí, sirvió mucho”, dijo el volante en Espn.



Aunque tuvo algunas actuaciones destacadas, el volante colombiano nunca se pudo afianzar en el equipo de Guillermo Barros Schelotto.



“Desde que llegué siempre concentré y si no jugaba al menos iba al banco. Para el entrenador era difícil por la situación de tener a varios jugadores destacados en el puesto”, contó.



Además de Boca, Sebastián Pérez también habló de la buena relación que tiene con Franco Armani, arquero de River y con quien compartió en Nacional.



“Desde que subí al primer equipo y él ya estaba ahí, demostró que era un gran arquero. Cada día crecía más con los entrenamientos así no jugara mucho”, contó.



Ahora, en Guayaquil, Pérez vive un buen momento, aunque sus ilusiones de jugar torneos internaciones no se lograron por una mala inscripción a principio de temporada que dinamitó en la eliminación de la Copa Libertadores.