Lo reveló todo: las razones de Falcao para elegir al Galatasaray

Radamel Falcao García fue uno de los fichajes más esperados en Turquía y que dio mucho de qué hablar por el recibimiento de los aficionados que lo esperaron en el aeropuerto hasta el estadio Türk Telekom Arena.



“Galatasaray es un equipo grande con mucha afición en Turquía y que pelea por el título de la Liga siempre. Tiene la ambición de crecer en Europa y el desafío me llamo la atención porque hay jugadores importantes y tengo la fe que puede ser un buen año. Yo quise venir desde el primer momento”, dijo Falcao.

A sus 33 años, el delantero colombiano seguía buscando desafíos en su carrera y llegar a la Liga de Turquía era una experiencia que él quería vivir.



“Es una pasión muy similar a la del fútbol suramericano, quizás la mejor en Europa en las que he estado. El ambiente es espectacular, alientan los 90 minutos y empujan desde afuera. Disfruto los partidos en casa y espero darle muchas alegrías”, señaló en una entrevista en las redes sociales del club.

Según relató, él siempre quiso llegar al Galatasaray y gran parte de esa decisión fue por las muestras de afecto de los aficionados.



“Desde antes de venir lo imaginaba y soñaba. En todas partes donde me encontraba un hincha de Galatasaray me demostraba que querían tenerme acá y fue un factor muy importante para que yo viniera. Los hinchas conquistaron mi corazón y la llegada era algo que soñaba”, expresó.



Y es que fue una decisión radical, pues Falcao se trasladó con su esposa y tres hijas para una nueva ciudad: “Las personas que trabajan para el club nos están ayudando mucho y, aunque no es fácil con una familia como la que tengo, estamos disfrutando esta nueva aventura”.