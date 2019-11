Las declaraciones de Córdoba que causan gran malestar en River Plate

El exarquero de Boca Juniors y hoy comentarista deportivo, Óscar Córdoba, habló de la dolorosa eliminación del equipo xeneize en las semifinales de Copa Libertadores a manos de River Plate, su eterno rival.

El arquero confesó en el programa 'Pasión Azul y Oro', que si el equipo millonario se queda sin el título de la Libertadores el dolor de los hinchas de Boca sería menor, pues el equipo de Gallardo no cerraría el ciclo sino gana el título.



"Sonará raro, pero si River no consigue el título, aliviará un poco la amargura del hincha de Boca. Se siente frustración cuando tu rival te saca ventaja. Hoy encontramos un club fortalecido en sus arcas pero que no termina de cerrar lo que quiere el hincha, que es el título", aseguró el exportero de la Selección Colombia.

Finalmente, tuvo palabras de elogió al arquero actual de Boca Juniors, Esteban Andrada, quien ha tenido muy buenas actuaciones pero no ha terminado de convencer a la hinchada.



"Por números está dentro de los arqueros históricos de Boca. Ha estado en los momentos que lo necesitamos para mantenerse, esta campaña se debe a la gran actuación que ha tenido, es un arquero de gran ubicación y que ha sabido sacar ventaja de su gran estatura", finalizó.