Colombianos en la Liga de España: pocas sonrisas y muchas dudas

Terminó la temporada 2019-2020 de la Liga de España y la verdad es que el balance para los futbolistas colombianos no fue el que se esperaba. En la cabeza y la cola del campeonato hubo cosas de qué hablar de los siete cafeteros, pero ninguna para destacar, salvo la redención de un par de jugadores.



Unos tienen motivos para sonreír, aunque sus clubes lloran. Otros vieron cómo sus compañeros consiguieron cosas buenas, aunque su aporte no fue lo que esperaban.



Entre los colombianos marcaron 12 goles, curiosamente el Alavés recibió 4 tantos de futbolistas cafeteros. De los siete embajadores colombianos, solo 4 superaron los mil minutos disputados, una estadística muy diciente.



Así les fue a los cafeteros en la Liga 2019/2020:



El que no pudo jugar

Neyder Lozano llegó al Granada y no pudo debutar por una grave lesión, de la que no se ha recuperado totalmente y por eso no tuvo minutos esta temporada. Se espera mucho del defensor central.

Los mejores números en medio del fracaso

Bernardo Espinosa fue el colombiano que más jugó esta temporada: 26 partidos, todos como titular, para un total de 2.261 minutos. Además marcó tres goles (a Levante, Betis y Alavés) y fue el segundo mejor registro anotador de los cafeteros.



El goleador colombiano esta campaña fue Juan Camilo Hernández: el ‘Cucho’ anotó 5 goles (Alavés, Betis, Celta, Levante y Granada) y fue el segundo de los nuestros con más partidos, pues apareció en 22 oportunidades (17 como titular).



Lamentablemente, sus equipos, Espanyol y Mallorca respectivamente, descendieron.



Los de la redención

Santiago Arias tuvo mucho más protagonismo en el remate de la temporada. Al final, sacón un balance de 14 juegos -11 como inicialista- y 1.075 minutos disputados en el Atlético de Madrid. Aprovechó las oportunidades de Diego Simeone y dejó buenos comentarios cada vez que participó.



Otro que tuvo revancha fue Jeison Murillo en el Celta de Vigo, pues en Valencia no le fue bien en su anterior campaña. El central actuó durante 1.529 minutos (el segundo colombiano con más tiempo en cancha) en 18 juegos, además de marcar un gol.



Ganadores que fueron los grandes perdedores

Los colombianos de menos minutos esta temporada fueron James Rodríguez y Carlos Bacca. 419 minutos y un gol para el volante del Real Madrid; 681 minutos y dos anotaciones para el atacante del Villarreal.



Ambos actuaron poco, estuvieron mucho tiempo como suplentes o lesionados.



Lo curioso es que Real Madrid fue el campeón y Villarreal consiguió la clasificación a la próxima Europa League.