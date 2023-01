Cristian Arango pretendido por millonaria liga: LAFC rechazó oferta

Para nadie es un secreto que el futuro de Cristian Arango podría estar lejos de la Major League Soccer y de Los Ángeles FC por sus grandes actuaciones dentro del conjunto californiano donde logró un título siendo fundamental para las aspiraciones del club, y puesto que, desde 2021 cuando arribó a Estados Unidos no ha dejado de sorprender a sus compañeros, a seguidores y otras instituciones del mundo que se han interesado en el momento que vive el colombiano.



A la espera de regresar a la MLS con Los Ángeles FC, Cristian Arango también espera buscar una mejoría en su contrato y los directivos del equipo se habrían ya reunido con el jugador para intentar ampliar su contrato. Es referente en el ataque y un ídolo por sus goles. Por esta razón, desde el club californiano quieren blindarlo.

Blindarlo, pero también buscar que Cristian Arango acceda a las condiciones para mejorar su contrato con el equipo a la espera también de la opinión del delantero colombiano que ya sabe que varios clubes lo están poniendo en la mira para ficharlo. Una de esas prestigiosas competencias que lo ha pretendido durante esta ventana de fichajes es nada más ni nada menos que la de Arabia Saudita. Arango sería rival en el certamen de Cristiano Ronaldo si se consolida su paso.



Y es que, el Al-Ahli de Arabia Saudita ya ha mandado ofertas para contar con Cristian el 'Chciho' Arango en sus filas. Lo quieren ya y no quieren perder tiempo. No obstante, la operación que llegó a los directivos de Los Ángeles FC no fue del agrado de la institución señalando que el precio no era el adecuado para soltar al delantero colombiano con pasado en Millonarios y Envigado.

La oferta formal del Al-Alhi no supera lo que piden en Los Ángeles. La oferta, de acuerdo con Tom Bogert, periodista estadounidense fue de 3 millones de dólares y los californianos piden 6.5 millones para venderlo. Una cifra que no les gustó y queda la expectativa de lo que hará el club árabe si desea aumentar la suma o no. Por el momento, los americanos esperan renovarle el contrato. Arango se prepara para su tercera temporada y ya acumula 35 goles en 57 partidos, una cifra muy buena para cualquier delantero.