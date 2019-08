¿Claridad sobre Mateus y mensaje para Roger? La respuesta de Herrera

En la previa de una nueva fecha de la Liga Mx, el técnico de América, Miguel Herrera, se refirió a la posibilidad de que uno de los jugadores fundamentales del club, Mateus Uribe, emprenda su marcha hacia territorio europeo, donde es pretendido por Porto, equipo que ya se llevó al arquero Agustín Marchesín.



Los portugueses sueñan con conformar una nueva dupla colombiana, como ya lo hicieron en temporadas anteriores con muy buenos resultados, por lo que esta sería una nueva oportunidad para dos jugadores jóvenes y de gran proyección como lo son el mencionado Uribe y el guajiro Luis Díaz.



“Lo de Mateus ha estado avanzando, aún no se cierra nada, pero la negociación sigue avanzando y eso hace difícil contar con él por las circunstancias, de repente pueden llegar a un acuerdo y es algo que debo tener en el roster porque es un jugador que me lo sacarían sacarían y cuya ausencia me desbalancea todo así que debo pensar. Pero cerrado no hay nada”, aseguró Herrera antes de la tercera fecha de la Liga.



Y luego prosiguió: “Sin embargo, sí ha avanzado este tema y cuando las cosas avanzan también tienes que suponerlas, así como lo hacen ustedes (los periodistas). Por eso no puedo arriesgarme a ponerlo en un partido. Aparte de esto, de los demás, no han venido por nadie. Cuando sale algo, realmente acá yo trato de decir que a un jugador lo tiene uno u otro, pero una cosa es muy diferente es que los representantes salgan a decir eso, porque todo el mundo puede querer a un jugador, pero las ofertas tangibles que llegan al club, ahí están”, finalizó.



Los dichos del entrenador hacen claridad sobre Mateus, sin embargo, ¿también envió un mensaje a Roger Martínez? Hay que recordar que se estuvo mucho tiempo hablando de la salida del colombiano al fútbol europeo, sin embargo, desde la dirigencia de América lo negaron todo.