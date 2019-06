Así reaccionó Quintero al ser comparado con Messi y Riquelme

Juan Fernando Quintero se recupera de una rotura de ligamentos y ya hace trabajos de pretemporada con River Plate, su equipo. El colombiano, además, contó en 'Fox Sports' que se convirtió en vegano, hecho que tuvo polémica con Sebastián Pérez en Boca Juniors.



También, por otro lado, la prensa argentina elogió al futbolista tricolor y fue comparado con dos grandes '10' que ha tenido el fútbol argentino. Uno de ellos es la estrella Lionel Messi y el otro, con polémicas, es Juan Román Riquelme, de Boca.



"Son épocas diferentes, esos jugadores me marcaron a mí, es algo mucho más allá soy un jugador que disfruto al estar en campo y agradezco con quienes me reconocen. No me dejo llevar por ese tema, prefiero un perfil bajo y hacer lo que me toca hacer", comentó.



Recordemos que Riquelme, después del gol de Quintero en la final de Libertadores, afirmó que el colombiano "no vuelve a hacer ese gol nunca".



Ahora, el '10' de River Plate, espera que para septiembre ya esté apto para volver a las canchas y darle una mano a Marcelo Gallardo. También, busca volver a ser el protagonista del juego millonario.