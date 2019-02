La cláusula que explica la suplencia de David Ospina en Nápoles

David Ospina, quien no ha sido titular en los últimos partidos, explicó el por qué no volvió a jugar con Napolés, su equipo actual. Increíblemente, el arquero colombiano es suplente debido a que la cláusula del contrato dice que, si completa ciertos minutos, el equipo italiano deberá hacer efectiva la opción de compra. Por lo que, hasta el momento, el cuadro de Italia no se quiere apresurar.

"Mi situación es de préstamo con el Nápoles, si cumplo cierto número de partidos y de minutos como titular con el equipo, la opción de compra se tiene que tomar automáticamente", dijo a 'Blu Radio'.



El guardameta colombiano ha jugado en 11 encuentros con Napolés, 10 de Serie A y uno en la Copa de Italia. ¿Tomarán la decisión?, pues Carlo Ancelotti había mencionado que Ospina no jugó el encuentro de esta semana porque no estaba bien.



"Ya lo tenía presente cuando firmé con el equipo, y mas ahora que compraron a Alex Meret, que es un joven arquero, promesa y con grandes condiciones, Tenemos una muy buena relación y la competencia que hay es muy sana. Igualmente, la decisión de quien tapa es del DT", finalizó.