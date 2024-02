Joven talento colombiano será nuevo compañero de ‘Cucho’ en Columbus

Se aproxima una nueva temporada de la MLS y el vigente campeón Columbus Crew, equipo donde juega el colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández, tendrá un nuevo compañero de su misma nacionalidad, siendo la joven promesa Nicolás Rincón, quien a sus 18 años firmó un contrato profesional con este club franquicia.



Sin embargo, Rincón no llegará directamente al equipo principal, pues hará parte de la plantilla juvenil del Columbus Crew Soccer Club, filial del conjunto estadounidense.



El joven consiguió la atención de las directivas del equipo por su desempeño en la escuela junto al entrenador en jefe Corey Wray el cual ha elogiado a Rincón por su progreso y lo considera un jugador con un gran potencial.



"Con disciplina y esfuerzo he logrado escalar en el mundo Deportivo, ahora hago parte de Columbus Crew, admiro el proceso que llevó a cabo con mi Formador Corey Wray quien me abrió el paso para ser profesional, cumpliendo el sueño que desde joven me propuse saliendo de mi hermoso país”, dijo Nicolás Rincón tras firmar con el club.







Más sobre Nicolás Rincón



El futbolista comenzó jugando en escuelas de fútbol en el barrio san Cristóbal sur y Policarpa en la ciudad de Bogotá, su familia apoyó ese gran talento y a los 7 años ingresó a la escuela Futbolmanía la cual dirige el ex jugador 'Gato' Pérez, y allí pudo obtener una beca completa por un tiempo de 3 años.



En el año 2017 a temprana edad llega a España y forma parte de la academia juvenil del RCD Español en Barcelona, durante nueve años antes de mudarse a los Estados Unidos, Rincón jugó fútbol en la escuela secundaria Brick Township High School y en el club Players Development Academy (PDA) en Somerset, durante un año y medio.



El futbolista se unió al North Carolina FC después de ser descubierto por el entrenador en jefe, John Bradford, en marzo de 2023, el club anunció que el jugador había firmado un contrato de la Academia USL, gracias al proceso de formación que recibió de sus entrenadores, su talento y potencial mejoraron destacándose en los diferentes torneos y campeonatos a nivel local, regional y nacional de estados unidos, el bogotano toma con fuerza su posición de Medio campo- medio centro ofensivo Izquierdo y fue así que se dio a conocer por diferentes equipos.



Ahora, en el equipo de Columbus espera seguir creciendo, llegar a ser parte del primer equipo y más adelante poder jugar algún partido de la MLS.