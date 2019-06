La complicada pregunta que la pareja de Santos Borré hizo al delantero

En medio de una entrevista en el programa ‘Fox Radio’, de la cual era protagonista el delantero colombiano Rafael Santos Borré, la esposa del futbolista de River Plate, Ana Caicedo, fue invitada a unirse al panel de periodistas y, aprovechando su buen conocimiento del jugador, le hizo una comprometedora pregunta que también expuso una situación hasta el momento desconocida, para la mayoría.



La pregunta, relacionada con la forma en la que Santos Borré afronta el fracaso y maneja las emociones en medio de los partidos, fue considerada por el resto de periodistas que cuestionaban al jugador como una buena pregunta en medio de las preguntas normales que se le realizan a un futbolista invitado.



“¿Por qué te bloqueas cuando algo no te sale, por ejemplo si erras un gol?”, cuestionó Caicedo a su pareja, situación que puso al delantero un poco incómodo y que lo obligó a responder, teniendo en cuenta de quién venía la pregunta.



“Es algo que ella sabe que estoy trabajando, que la parte mental para mí es muy importante. Intentar mantener la calma dentro de la cancha y espero corregirlo para la temporada que venga. Estoy trabajando con un ‘coach’ que me está ayudando a manejar los momentos del juego, porque hay momentos en que tengo mucha ira en el campo y eso no me ayuda a resolver bien”, aseguró Borré, quien luego completó la entrevista junto a todo el panel.



