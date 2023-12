Tomen nota: los colombianos que estarán presentes este sábado

Este sábado 9 de diciembre continuará las respectivas jornadas del fútbol europeo, y varios jugadores colombianos posiblemente vayan a tener presencia con sus respectivos clubes.

Siete colombianos podrían tener acción esta jornada sabatina en las cinco grandes ligas de Europa, y además de tres más que jugarán la final de la MLS con su respectivos equipos.

La Premier League disputará la fecha 16 del campeonato, y cuatro colombianos podrían estar presentes como inicialistas o desde el banco de suplentes.

Premier League - Fecha 16



Crystal Palace (Jefferson Lerma) vs. Liverpool (Luis Díaz) / Selhurst Park - 7:30 a.m. (ESPN y Star +)

Manchester United vs. Bournemouth (Luis Sinisterra) / Old Trafford - 10:00 a.m. (Star +)

Aston Villa (Jhon Jader Durán) vs. Arsenal / Villa Park - 12:30 p.m. (ESPN y Star +)

En el fútbol alemán solo habrá un jugador colombiano que posiblemente tenga acción con su club en este día sábado.

Bundesliga - Fecha 14



Werder Bremen (Rafael Santos Borré) vs. FC Augsburg / Weserstadion - 9:30 a.m. (Star +)

Sin embargo, la Serie A sí tendrá más jugadores colombianos con posible presencia en este fin de semana.

Serie A - Fecha 15



Atalanta (Luis Fernando Muriel) vs. AC Milán / Gewiss Stadium - 12:00 p.m. (ESPN 3 y Star +)

Inter de Milán (Juan Guillermo Cuadrado) vs. Udinese / Guiseppe Meazza - 2:45 p.m. (Star +)

Como bien estamos hablando sobre los jugadores que estarán en las ligas europeas, también estarán tres colombianos presentes en la final de la MLS.

MLS - Final



Columbus Crew (Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández) vs. Los Ángeles FC (Jesús Murillo y Eddie Segura) / Lower.com Field - 4:00 p.m.