'Lo único que le vi a Carrascal es el tatuaje del beso  en el cuello'

Jorge Carrascal no la ha tenido fácil desde que se convirtió el nuevo '10' de River Plate. Las críticas hacia el colombiano por su bajo rendimiento con el conjunto millonario han sido pan de cada día, por lo que ya se habla de una posible salida del club si llega una muy buena oferta. De hecho, su representante, Pablo Boselli, aseguró que hay 'círculo vicioso negativo' en torno al creativo y esto lo está perjudicando.

Ahora, fue el 'Beto' Alonso el que lanzó una fuerte crítica hacia el colombiano al asegurar que 'lo único que le ha visto a Carrascal es el tatuaje del beso de la madre en el cuello'.



"Te tienes que quedar dos años para conocer River Plate. El técnico lo ve todos los días. Hasta ahora Carrascal no hizo grandes cosas. Lo único que le vi es el tatuaje del beso de la madre en el cuello", dijo la leyenda del millonario en Radio Continental.



Alonso siguió por la misma línea de los colombiano en River y aprovechó para referirse a Rafael Santos Borré, quien termina contrato con la institución el próximo 30 de junio y aún no ha definido su futuro.



"Es un colombiano raro, va, aprieta al contrario, al referí.Es delantero y erra goles. A mí me gustaría que siga en River", concluyó.