Hasta FA siente empatía: decisión sobre castigo a Díaz por celebración

Luis Díaz, su gol, pero especialmente su angustia después de nueve días de secuestro de su padre, en cercanías a Barrancas, Guajira, son noticia en Inglaterra.

Desde que se hiciera pública la noticia, una ola de solidaridad con el futbolista se ha despertado y no solo sus compañeros y cuerpo técnico en Liverpool sino también sus rivales le han expresado su solidaridad en estos momentos difíciles.



Precisamente por eso causó tanto impacto su gol, este domingo en el empate 1-1 entre Luton Town y Liverpool, con él viniendo desde el banquillo y rescatando a su equipo a los 90+5 con un gran cabezazo. Su celebración fue portada de prácticamente todos los medios británicos, que se unieron al clamor por la liberación del padre del jugador, secuestrado por la guerrilla del ELN.



Sin embargo, un detalle no pasó inadvertido: Díaz exhibió en su camiseta una mensaje que decía 'Libertad para papá, lo cual está expresamente prohibido por las normas de la Asociación Inglesa de Fútbol (FA por sus siglas en inglés)



En todo caso, la solidaridad con el deportista es tal en Inglaterra que la decisión fue no castigarlo: “Luis Díaz no enfrentará ninguna acción por parte de la FA después de que la estrella del Liverpool se levantara la camiseta para revelar un mensaje pidiendo la liberación de su padre durante el sorteo de Luton”, reveló el medio Daily Mirror de Inglaterra.



Aunque la norma dice que los jugadores no pueden mostrar mensajes personales al levantarse la camiseta, y de hecho no pueden quitársela con ese fin o serán castigados con tarjeta amarilla, el caso de Díaz fue especial.



“Dadas las circunstancias excepcionales, y el hecho de que el jugador de 26 años no se quitó completamente la camiseta, se entiende que los jefes de la FA no presentarán cargos”, explicó el medio citado.



A la distancia, en Colombia y en todos los rincones donde se ha expresado solidaridad con Luis Díaz y su familia, ya solo falta una cosa: que su padre vuelva a casa sano y salvo.