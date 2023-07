Inter no era la primera opción: revelan el club al que iba ir Cuadrado

Juan Guillermo Cuadrado ya lleva una semana trabajando fuerte con Inter de Milán, club que lo fichó por una temporada procedente de la Juventus.



El pase del colombiano al club neroazzurro sorprendió a todos hasta el punto de que la hinchada no recibió de buena manera al jugador. No obstante, Cuadrado se mostró contento de llegar al equipo de Milán.



Sin embargo, este martes se reveló que Inter no era la primera opción de Cuadrado para seguir su carrera. Se decía que iba a ir Turquía y Arabia, pero el colombiano quería mantenerse en la élite y aunque fichó por Inter su primera opción era la Lazio.

Esto fue confirmado por el propio presidente de la escuadra romana, Claudio Lotito, que aseguró que Cuadrado se quería sumar al proyecto de Maurizio Sarri, pero la directiva fue quien le cerró la puerta al nacido en Necoclí.



“Veo el aspecto técnico, me importa un carajo el nombre. Si voy detrás de los nombres me llevo (Giovanni) Lo Celso o (Leandro) Paredes y los traigo aquí. Cuadrado quería venir a nosotros, (Leonardo) Bonucci lo mismo, ¿a dónde fueron? Cuadrado se fue al Inter. Tres jugadores que analizamos luego se fueron a Milán (Lotus-Cheek, Reijnders y Okafor). Hay decisiones que deben tomarse, luego yo también me atengo a las decisiones de los demás”.



Estas duras declaraciones se refieren también a una posible salida del técnico Sarri por cuenta del pobre mercado de fichajes que ha hecho la Lazio para afrontar la Champions y la Serie A la próxima temporada.



De igual manera, el presidente agregó que pese a todo espera tener un buen mercado de pases: “Te dije que los jugadores los compro, no estoy aquí para que me jodan. Ya sé lo que tengo que hacer, al final del mercado me dirás si lo hice bien o no. Siempre digo la verdad. En la vida hay quienes tienen la cara y los atributos, ahí los pongo yo. Cuando la empresa estaba a punto de quebrar, ¿quién estaba allí? Veamos al final del mercado”.



Ante el cierre de puertas de Lazio a Cuadrado se le abrió la puerta en Inter donde seguirá avanzando en la pretemporada antes del debut por Liga ante Monza el 19 de agosto.