Esta es la agenda de los colombianos durante el fin de semana

Se acerca un nuevo fin de semana en el que los jugadores colombianos podrán tener participación con sus diferentes clubes. Con la mayoría en óptimas condiciones, se espera que sean tres días de éxitos para los cafeteros en Europa y Suramérica.



Estos son los partidos que tendrán los jugadores de nuestro país en este fin de semana para que usted se programe.

Arqueros



Álvaro Montero

Tolima vs. Once Caldas

Sábado 17 de agosto

7:45 p.m.

Liga de Colombia



Defensas

​

Helibelton Palacios

Nacional vs. Unión Magdalena

Domingo 18 de agosto

6:00 p.m.

Liga de Colombia



Cristian Borja

Sporting de Lisboa vs. Braga

Domingo 18 de agosto

3:00 p.m.

Liga de Portugal



Luis Orejuela

Cruzeiro vs. Santos

Domingo 18 de agosto

2:00 p.m.

Brasileirao



Felipe Aguilar

Cruzeiro vs. Santos

Domingo 18 de agosto

2:00 p.m.

Brasileirao



William Tesillo

Club León vs. Chivas

Sábado 17 de agosto

7:00 p.m.

Liga de México



Frank Fabra

No está convocado para jugar contra Aldosivi pues tuvo que viajar a Colombia.



Santiago Arias

Atlético de Madrid vs. Getafe

Domingo 18 de agosto

3:00 p.m.

Liga de España



Yerry Mina

Everton vs. Watford

Sábado 17 de agosto

9:00 a.m.

Premier League



Dávinson Sánchez

Manchester City vs. Tottenham

Sábado 17 de agosto

11:30 a.m.

Premier League



Volantes

​

Wilmar Barrios

Zenit vs. Ajmat

Sábado 17 de agosto

11:00 a.m.

Liga de Rusia



Gustavo Cuéllar

Vasco da Gama vs. Flamengo

Sábado 17 de agosto

5:00 p.m.

Brasileirao



James Rodríguez

Celta vs. Real Madrid

Sábado 17 de agosto

10:00 a.m.

Liga de España



Mateus Uribe

Porto vs. Vitoria Setúbal

Sábado 17 de agosto

3:30 p.m.

Liga de Portugal



Jefferson Lerma

Aston Villa vs. Bournemouth

Sábado 17 de agosto

9:00 a.m.

Premier League



Luis Díaz

Porto vs. Vitoria Setúbal

Sábado 17 de agosto

3:30 p.m.

Liga de Portugal



Sebastián Villa

Boca Juniors vs. Aldosivi

Domingo 18 de agosto

6:00 p.m.

Superliga Argentina



Jorge Carrascal

Racing vs. River Plate

Sábado 17 de agosto

6:00 p.m.

Superliga Argentina



Delanteros

​

Falcao García

Metz vs. Mónaco

Sábado 17 de agosto

1:00 p.m.

Liga de Francia



Alfredo Morelos

East Fife vs. Rangers

Domingo 18 de agosto

9:00 a.m.

Copa de la Liga de Escocia



Rafael Santos Borré

Racing vs. River Plate

Sábado 17 de agosto

6:00 p.m.

Superliga Argentina