Klopp no es el único que extrañará a Luis Díaz: ‘Estoy muy triste’

Cuando todo parecía tener un buen semblante para el Liverpool, y en especial para Luis Fernando Díaz Marulanda, se confirmó lo que nadie quería oír durante la pretemporada en Dubái. Díaz viajó a ponerse a tiro con los entrenamientos cuando recibió el alta, por lo menos para hacer parte de las sesiones de trabajo. Sin embargo, no se esperaba que el guajiro pudiera sufrir una dura recaída que lo condicionaría para el regreso en el 2023.

Mientras las ligas europeas pararon por la Copa del Mundo de Qatar 2022, la mayoría de clubes iniciaron giras con miras a entrenar y llegar con actividad para encarar lo que será el regreso en el 2023 en la Premier League. Pero el Liverpool trabaja para volver más fuertes las últimas semanas decembrinas cuando enfrenten al Manchester City en la EFL Cup.



Desde hace unos días, Jürgen Klopp y los jugadores no convocados para afrontar el Mundial de Qatar están concentrados en Dubái. Luis Díaz se unió al grupo, y, aunque entrenó, sufrió una recaída que terminó siendo un golpe para todo el plantel. El colombiano fue intervenido quirúrgicamente por un golpe en el ligamento colateral de la rodilla derecha. Afortunadamente, se llevó con éxito.



Ahora empezará la recuperación de Luis Díaz en busca de volver pronto, pero saben que no deben correr riesgos. Inicialmente, Díaz no volverá hasta el mes de marzo, cuando se espera que regrese en óptimas condiciones. La recaída sufrida por ‘Lucho’ golpeó a todo el Liverpool, pues Jürgen Klopp mencionó, “fue un auténtico golpe en la cara”.



No obstante, Jürgen Klopp no fue el único en lamentar la recaída de Luis Díaz. El lateral derecho, Kostas Tsimikas referenció en Football Daily lo que ha impactado la ausencia del guajiro, “estoy muy, muy triste por esa noticia. Extrañaremos mucho a Díaz, pero será una oportunidad para que alguien más suba”. Liverpool extrañará al guajiro de 25 años y todo el plantel lo lamenta por igual, pues reconocen el gran talento que tiene.