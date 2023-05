Klopp confiesa lo que siente por Luis Díaz: 'es fantástico, lo amo'

Luis Díaz ha vuelto por sus fueros, inquieto, veloz, punzante, sacrificado... todo su repertorio está de regreso en un momento en que Liverpool sueña con salvar una temporada horrible con un cupo directo a la próxima Champions League. Suena a poco pero el año ha sido tan fatídico que internamente lo ven con ilusión.

Y en este cierre de temporada, una realidad que no es un invento en este lado del mundo sino una realidad que desde el propio club se destaca: el regreso de Luis Díaz tras seis meses de baja por lesión.



"El atacante de Colombia ha jugado un papel en cada una de las victorias del Liverpool en su racha ganadora de seis juegos en la Premier League", dijo el club en sus redes sociales, en una charla en la que el técnico Jürgen Klopp simplemente se rinde ante el guajiro..



"Es fantástico. Estamos muy entusiasmados con eso, siempre lo estuvimos", empezó diciendo el alemán, quien recordó con amargura cómo lo perdieron en octubre del año pasado.



"La cuestión es que estuvo fuera después de lesionarse en el partido del Arsenal, un partido muy extraño, por cierto, y volvió cuando estábamos en un campo de entrenamiento durante la Copa del Mundo en Dubái, así que todos pensamos: 'Finalmente de vuelta'. Entrenó excepcional, absolutamente excepcional, y solo resbaló un poco en el césped, sintió algo, siguió adelante, todo está bien. Después del entrenamiento, 'Sí, me siento un poco... Veamos'. Otro escaneo, fuera por otros tres meses o lo que sea. Horrible, absolutamente horrible" contó.



Pero entonces se dedicó con toda la disciplina a la rehabilitación, lo llevaron los médicos con la máxima prudencia, lo esperaron y finalmente lo recuperaron. Y por eso Klopp abrió el corazón y contó lo que esta noticia le produjo: "Es un jugador natural. Lo amo, lo amo absolutamente. Es increíble".



Así lo describió, en detalle: "Es muy inteligente en el fútbol, ​​se mueve en las áreas correctas, defiende naturalmente desde su posición, amenaza de gol, velocidad, descaro. Debo decir que es un jugador muy, muy especial. Lo extrañamos mucho", aseguró el DT.



Como el padre que no quiere que se note el favorito, Klopp también destacó el regreso de Jota, salvó a Darwin, se ilusionó con Firmino y mandó un mensaje optimista: a veces no creamos mucho o no lo suficiente, o no lo suficientemente claro... Hay algunas explicaciones para nuestra situación, pero tienes que tomar la vida como es y sacar lo mejor de ella, y eso es lo que haces en el fútbol también".

