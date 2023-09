¿Luis Díaz será titular de Liverpool en visita a Wolves? Habla Klopp

Luis Díaz llegó a Liverpool después de jugar los dos partidos de las Eliminatorias con la Selección Colombia, contra Venezuela en Barranquilla (1-0) y contra Chile, en una terrible cancha en Santiago (0-0).

Apenas se reportó y por eso en su club no parecen tener claro si estará disponible o no para el duelo de este sábado, de visita contra Wolverhampton (6:30 a.m.), por la Premier League.



“Lucho llegó a las 9 de la mañana de ayer. Entonces, veremos dónde podemos continuar a partir de ahí. No lo vi todavía, los veré hoy y mañana tomaremos decisiones sobre el partido", explicó el técnico Jürgen Klopp sobre uno de sus habituales titulares. La decisión la tomaría tras la última práctica de este viernes e inclusive sobre la misma hora del partido.



"Con la calidad de los jugadores estoy muy, muy contento. El potencial que tienen es realmente bueno y me encanta trabajar con ellos porque son abiertos”, añadió el alemán sobre el colombiano y también sobre el argentino Alexis Mac Allister, otro con mucho desgaste en Eliminatorias pues jugó en La Paz, y Darwin Núñez, titular de Uruguay con Bielsa.



“No lo vi todavía (a DArwin), pero obviamente tuvimos contacto y él dijo que estaba bien, pero eso lo veremos ahora y tomaremos un par de decisiones allí. Darwin debería estar bien”, afirmó el alemán, un poco más convencido de que fuera titular.



Liverpool no tendrá a Alexander-Arnold por lesión ni a Van Dijk por suspensión, pero sí a Konaté y Thiago, recuperados de problemas físicos.