Para Klopp no hay techo: 'será linda historia la de Luis en Liverpool'

Liverpool enfrenta este miércoles (3:00 p.m. hora colombiana) al Inter de Milan, en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League.

Y aunque, como todos los técnicos, Jürgen Klopp no cedió a la tentación de revelar sus titulares o su estrategia, sí se tomó un tiempo para hablar de lo que ha sido la llegada de Luis Díaz a su equipo.



El DT de los rojos sonrió solo ante la pregunta y reconoció que está encantado de tenerlo aunque insistió en que es necesario llevar su adaptación con calma.



"Es un chico de primera, un jugador top que ya lo demostró. En el último partido no entró y es así con los nuevos jugadores, se tienen que adaptar a diferentes cosas (...) Le daremos más tiempo a Luis, pero es un jugador increíble. Su alegría, su amor por el fútbol es evidente. Verlo entrenar, no puede parar de sonreír, nunca había tenido un jugador así, es una locura, pero estoy muy, muy feliz de tenerlo aquí", declaró.



Por ahora solo lleva dos partidos (uno, en FA Cup, desde la suplencia y el otro, en Premier, como titular) pero su historia en Anfield parece más que prometedora: "Espero mucho de él en el futuro, ahora también, pero en el futuro igual, así que tengo un gran presentimiento de que será una linda historia la de Luis en Liverpool", añadió el alemán.



Apuntan a Italia



Klopp se refirió al duelo de este miércoles contra Inter, advirtiendo de toda su calidad: "Inter es un equipo top con un técnico de primera clase. Probablemente el mejor equipo de nuevo en Italia esta temporada. Muy bien organizado, muy bien entrenado, creatividad en el campo y buenos jugadores. Necesitamos mostrar un desempeño de primera clase para tener una oportunidad", dijo.



"Vamos allí para obtener un resultado, no sabremos qué buen resultado será hasta el final (de la eliminatoria). Me gustó la regla del gol de visitante como aficionado, así que no estoy del todo seguro de por qué la descartaron, pero no tiene un gran impacto en la forma en que jugamos", añadió.



¿Habrá opción para Díaz ahora que se mantienen los cinco cambios? "Necesitamos piernas frescas para este juego, pero mucho más importante es que podemos cambiar cinco veces en el juego, lo que es un verdadero impulso para el fútbol en general en un momento difícil del año", concluyó Klopp.