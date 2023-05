Díaz, ilusión y condena: Klopp justifica debacle en largas ausencias

Liverpool se despidió el fin de semana de su peor campaña en la era Jürgen Klopp, en la que pasó de ser temible a contar como un rival inofensivo. Eso es lo que más molesta al exitoso DT alemán.

¿Razones? Todo el que incluya la mala política de refuerzos en el anterior verano o el bajón de rendimiento de varias figuras tendrá razón. Pero en el fondo las lesiones, empezando por la de Luis Díaz, quien estuvo seis meses fuera de los planes, pueden explicar en buena parte la nefasta situación de haber perdido el cupo directo a Champions League y haber sido eliminado prematuramente de Premier League, FA Cup, Carabao Cup y, por supuesto, la Champions League.



"Obviamente, para un club como el nuestro es enorme no clasificar para la Liga de Campeones, debo decirlo (...) Si mejoramos, de repente seremos nuevamente un equipo contra el que nadie quiere jugar, así que eso es lo que tenemos que volver a ser. Hubo muchos partidos en la temporada en los que creo que los equipos estaban felices de enfrentarnos, y eso es en realidad lo peor que te puede pasar y odiaba esos momentos. Pero eso ya pasó y ahora empezamos de nuevo”, dijo Klopp tras el 4-4 contra el descendido Southampton.



Y habló de Díaz: "Todos necesitamos un poco de suerte. Hoy (vs. Southampton) pudimos ver la influencia de Diogo Jota, no disponible durante la mayor parte de la temporada. Luis Díaz, no disponible durante la mayor parte de la temporada. Cody Gakpo, solo vino en el invierno. Bobby Firmino, no disponible durante gran parte de la temporada. Darwin Núñez, completamente nuevo”, detalló.



En efecto, para el momento del golpe en la rodilla que le dio Parte en un partido contra Arsenal, en octubre de 2022, el guajiro tenía 11 partidos jugados, 4 goles y 3 asistencias. Se fue, recayó en Dubai, fue operado y por fin volvió el 17 de abril en la victoria 1-6 sobre Leeds en Elland Road.



Díaz jugó 9 partidos y marcó un gol en su regreso. Con él, Liverpool tuvo una seguidilla de 7 triunfos al hilo, que al final no fueron suficientes para salvar la temporada. Lo bueno es que ahora está sano y motivado y Liverpool sabe el impacto que eso puede tener. Ahora solo falta que regrese la acción y se ponga en marcha la operación revancha.