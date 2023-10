Nada de nervios: Klopp explicó ausencia de Díaz en Europa League

Y si es el que completa el mejor tridente posible en Liverpool, el que despierta el ataque, el sacrificado y el que nunca se rinde, ¿por qué ahora es suplente?

La pregunta surge a partir de la suplencia de Luis Díaz en la última victoria por 5-1 en Europa League, que aseguró la punta del grupo E. Pero la respuesta del técnico Jürgen Klopp es de los más sensata y, de paso, alentadora para la Selección Colombia.



“Hasta ahora pudimos hacerlo así, y como no tenemos demasiadas lesiones es por eso que podemos hacerlo”, explicó el alemán. En efecto, en ese partido solo estuvieron desde el inicio Darwin Núñez y Alexander-Arnold, de los habituales titulares: fue una nómina muy mixta.

​

"Este ritmo es el que tenemos este año y deberíamos acostumbrarnos a él más temprano que tarde. Hasta ahora todo ha ido bien, pero una temporada de la Premier League con fútbol europeo y todas las competiciones de copa es una temporada intensa. Nunca tuvimos ningún problema con eso, todo está bien”, añadió.



Justamente, este domingo (9:00 a.m. hora colombiana) en el duelo contra Nottingham Forest por Premier League, podría reaparecer el colombiano. Al final, el trabajo del DT es administrar el recurso, no desgastar sin necesidad. Díaz está bien y mejorando.