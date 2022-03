Klopp aterriza a Díaz: aún no da su mejor versión y debe hablar inglés

Entre las muchas ventajas que tiene Luis Díaz al haber llegado a un club como Liverpool hay una que es definitiva para su profesión y su vida personal: en todo momento le recuerdan que está en la vía y no en el destino final, que no puede acomodarse a los elogios y que, haga lo que haga, siempre tendrá algo más por mejorar.

Es un poco lo que hace el técnico Jürgen Klopp cuando le preguntan por el fichaje, por la gran adaptación y el rendimiento de su más nuevo de sus pupilos.



“Por lo general, eso es realmente difícil, pero como no tenía que cambiar, tenemos un chico con mucha confianza. Estaba en un muy buen momento con Porto, jugando bien para Colombia, así que vino lleno de confianza. Tratamos de asegurarnos de que no pierda eso, queremos que sea natural”, dijo Klopp en chala con Sky Sports.



El aterrizaje forzoso, cuando se habla tanto del colombiano en Inglaterra y en Europa, es una necesidad: "Aún no ha pasado nada. Sí, el comienzo ha sido muy bueno. Pero él es un proyecto a largo plazo para nosotros y nosotros somos un proyecto a largo plazo para él. Hay mucho más por venir”, explicó el alemán.



Y en ese proceso, como se presentía, no es que vayan a tener una paciencia inagotable con el tema básico de la comunicación, que por ahora, como ha dicho Firmino, se hace en una mezcla 'spanglish' y 'portuñol': “con Luis, por razones obvias, hay un problema de idioma. Yo no hablo español, él no habla inglés. Él está aprendiendo, yo no, así que tendremos esperar hasta que su inglés mejore. Hasta entonces, tenemos mucha gente aquí que habla constantemente con él. Pero obviamente es bastante natural. Por eso juega como juega”, advirtió el DT.



Así que va bien pero el trabajo apenas está comenzando y es pronto para sacar conclusiones. Liverpool es más que solo buenas sensaciones y hay que hacer mucho más de todo lo que ha hecho Luis Díaz para estar a la altura.