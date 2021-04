Maneras de cumplir metas: ¡otro colombiano va por su sueño americano!

El sueño americano que tantos y tantos buscan se ha ido cumpliendo, por una inesperada pero efectiva vía, para Kevin Riascos.

El colombiano, de 26 años probará suerte en el Charlotte Independence de la segunda división del fútbol estadounidense, tras su salida de Jaguares.



¿Cómo llega esta oportunidad en Estados Unidos?



En 2019 hice una conexión con un agente americano, me pidieron una hoja de vida en el club, ellos hicieron un acercamiento a Jaguares pero no les interesó la propuesta, luego quedé libre, mis representantes se pusieron de acuerdo en todo y se dio la llegada acá.



¿Qué equipo encontró?



Un equipo competidor, con buena conexión muy buna entre compañeros, buena combinación de mayores y jóvenes y con hambre e lograr cosas importantes



¿Cómo ha sido la adaptación?



No es difícil, el fútbol estadounidense es muy parecido a mi estilo de juego, mis características son para encajar muy bien en la liga cuando empiece la competencia. ​Nos han tratado muy bien a mí y a mi esposa, muy atentos todos en el club. El idioma yo hablo un poco de inglés, diría que un 70 por ciento me hago entender y entiendo, el clima ha sido muy parecido al de Bogotá, no hace tanto frío, vamos para el verano.



¿Cuál es su expectativa?



Vine a hacer historia, el club no ha quedado campeón y me gustaría lograrlo.



¿Por qué la segunda división de Estados Unidos?



​La MLS es una liga que crece poco a poco, si bien es cierto vende más jugadores a Europa que el fútbol colombiano y eso es muy interesante. Aquí al segunda división crece a la misma velocidad de la MLS, todos los ojos allá están puestos en este torneo y eso hace muy interesante la competencia. Agrega organización e infraestructura de los clubes pueden ser a la par de los más grandes de Colombia, por ahí cuatro equipos lo pueden tener.