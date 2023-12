Siguen a Kevin Castaño: 'hablamos de las 5 mejores ligas del mundo'

La Selección Colombia es, sin duda, la mejor vitrina para un futbolista y por eso, además del honor de representar al país, todos se juegan la vida por llegar.

Algunos tienen la oportunidad y, por diversas razones, no llegan a consolidarse. "La camiseta de la Selección pesa mucho", decía Amaranto Perea en declaraciones a D Sports. Pero otros parecen destinados a lucirse con la amarilla y en los minutos que tienen simplemente se vuelven indiscutibles.



Es el caso de Kevin Castaño, quien llegó al equipo cuando era jugador de Águilas Doradas, más por una coyuntura de lesiones que porque fuera su momento, y ahora es una de las grandes revelaciones del proceso de Néstor Lorenzo.



Hoy en Cruz Azul de México, muchos lo consideran el nuevo jefe del mediocampo y el relevo para hombres con la trayectoria de Matheus Uribe y Wilmar Barrios.



Su proyección es tal que, según Sebastián Olarte, su agente, lo miran desde el primer mundo del fútbol con especial atención.



El camino, como siempre, no es sencillo y de hecho en México le costó arrancar: “Al principio fue complicado por temas de decisiones técnicas... Kevin se pudo reponer y terminó jugando, siendo figura del equipo. Eso le permitió ser llamado a Selección”, dijo el representante en charla con As Colombia.

Hoy su valoración alcanza los 1,8 millones de euros y los 7 partidos que lleva con Colombia han sido definitivos.



“Kevin estalló este año y desde muchos mercados han estado preguntando por él. La intención es tratar de mirar las condiciones. Hay varias ligas de Europa, no puedo decir equipos puntalmente, pero han estado muy pendientes del desarrollo de Kevin y del día a día. Por ahora estamos analizando, la verdad no tenemos prisa, él está contento en México, a penas lleva 6 meses, pero tampoco le estamos diciendo no a nada, lo importante es que sea una liga en donde pueda seguir desarrollando todos sus aspectos futbolísticos”, manifestó.



“Estamos hablando que dentro de las cinco mejores ligas del mundo hay interés en contar con sus servicios. El mercado todavía está empezando y miraremos que opción se acomoda al futuro de él”, añadió, al tiempo que enumeró los países con los que ha habido algún contacto: “España, Inglaterra, Bélgica, Alemania e Italia”.

.

Todo se lo ganó el joven Castaño con disciplina y ambición para llegar y quedarse con el puesto. Si todo sigue su curso normal, pronto habrá noticias de algún fichaje bomba.