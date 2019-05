Director del Bayern dice que no harán ‘tráfico de humanos’ con James

El futuro de James Rodríguez sigue siendo incierto. Lo único claro es que no tenía cabida en el equipo para el técnico Nico Kovac, quien no seguirá en el equipo. En medio de esta incertidumbre, el director general del Bayern Múnich, Karl-Heinz Rummenigge, dejó entrever que si el club bávaro compra los derechos del jugador será para quedarse con él y no para venderlo, como se ha especulado.

Rummenigge anunció que la próxima semana se reunirá con el representante de James para “decidir el procedimiento” y agregó que el Bayern tiene que “poner todas las opciones encima de la mesa y después decidiremos juntos cómo manejar la situación que todavía tiene signo de interrogación".



Sobre la posibilidad de ejecutar la opción de compra y luego vender al colombiano, el director del Bayern fue contundente: "No, ese no es el estilo del Bayern. No queremos hacer ningún tráfico de seres humanos para ganar nada de esta historia".



"Es una super estrella y siempre quiere jugar. Ha estado lesionado en las últimas semanas y no debemos olvidar eso. Encontraremos una solución acorde con él", añadió el directivo del Bayern.