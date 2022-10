Cuadrado y dudas en posible canje Juventus-Inter: ¿qué ganan en Turín?

El rumor lleva ya varios días pero hay quienes se preguntan qué ganan, en términos reales, aquellos que pretenden un curioso canje entre Juan Guillermo Cuadrado y Stefan de Vrij.

Fue Calciomercato el primero en hablar de posibles conversaciones entre Juventus e Inter de Milan por dos jugadores ya veteranos pero, claramente, en distintos momentos de sus carreras.

El colombiano, a pesar de las críticas de algunos por el momento deportivo, que no es el mejor igual que el de todo el plantel, es un hombre con muchas virtudes: polifuncional, sacrificado, conocedor de toda la banda derecha pero eficiente cuando Allegri lo ha enviado al costado izquierdo, líder dentro de la plantilla y muy, muy experimentado en un momento de problemas de resultados como el actual.



¿Qué tiene en su defensa el holandés de Vrij para un posible canje? Básicamente cuatro años menos de edad. Porque en vez de rendir en posiciones de ataque, lo suyo es la zaga, casi exclusivamente el sitio de defensor central. En la actual temporada vale decir que no tiene ninguna continuidad, lo que contrasta con el colombiano casi siempre titular: en los últimos cinco partidos del Inter no jugó en tres y en los otros jugó 18 minutos en la derrota 0-2 contra Bayern) y 11 minutos en la caída 3-1 contra Udinese.



En cuanto a la cotización, el holandés tiene un valor de 20 millones de euros, mientras que el colombiano está en 8 millones. Ahí podría ser atractivo el canje. Pero en la cancha es poco lo que se ganaría pues Juventus no rejuvenecería su plantilla, como pretende, ni ahorraría radicalmente en salarios. ¿El posible trueque solo sirve a Inter para deshacerse de un jugador que no cuenta? En el papel es así. Pero en estos casos todo suele ser cuestión de plata...