Juric, satisfecho con Zapata: ‘Ha tenido gran desempeño y actitud’

Duván Zapata ya empieza a marcar la diferencia en Torino. El colombiano fue titular en su primer partido y luego tras tres juegos anotó su primer gol para su club en el empate ante Roma.



Y es que a falta de cinco minutos para el final y cuando todo apuntaba al triunfo de los capitalinos, el colombiano apareció para anotar un gol de cabeza que decretó la igualdad final.



Luego de este gran desempeño, Iván Juric, técnico del Torino se mostró contento con la presencia del delantero colombiano.

“Estamos contentos de que Zapata esté aquí. Se ha creado esta oportunidad, al principio no lo pensamos, ha mostrado muchas ganas de venir y estamos felices de tenerlo con nosotros. Me gustó mucho en términos de desempeño y actitud”, comentó en diálogo con DAZN.



Recordemos que Duván le anotó a un equipo que quiso hacerse con sus servicios a finales de agosto y que al final desistió de su fichaje por las altas pretensiones de Atalanta.



De hecho, tras el juego, el ariete habló de lo especial que fue marcarle al que pudo ser su nuevo equipo.



“El fútbol es así, la vida es así. Estuve muy cerca de la Roma, pero estas son cosas de la vida. El fútbol quería que usara esta hermosa camiseta, es un gran honor para mí vestirla y marcar este primer gol”. Aunque también mencionó su alegría por la anotación y el desempeño del equipo. “No fue un partido fácil, así que incluso en los momentos difíciles nos mantuvimos fuertes. Me gustó mucho la actitud del equipo”, señaló.



Vale resaltar que Duván tendrá nuevamente acción este miércoles cuando Torino visite a Lazio en el estadio Olímpico de Roma.