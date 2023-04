¿Cuántos le faltan? Julián Quiñones va por la bota de oro en Liga MX

El delantero colombiano, Julián Quiñones, sin duda es uno de los mejores artilleros que tiene el país en el fútbol del exterior, pues su actual temporada con Atlas lo han llevado a ser gran protagonista y figura del equipo rojinegro en Liga MX.

Pese a no tener de momento oportunidades en proceso de Selección Colombia, en México ya han propuesto nacionalizarlo y no es para menos, pues sus números han sido sorprendentes en el clausura de la primera división del fútbol picante.



Por ello, tras su buen presente y buena temporada, este fin de semana Atlas jugará su último partido de la fase regular de Liga MX, donde el sábado 29 de abril enfrentará por la jornada 17 a Atlético San Luis en condición de visitante, donde los rojinegros buscarán definir su clasificación a los playoffs del campeonato local.



Sin embargo, no solamente Atlas irá por su objetivo de clasificar, sino que también Julián Quiñones buscará mantener su racha goleadora para cazar el primer lugar de los goleadores, pues actualmente es segundo con 12 anotaciones, por lo que será crucial para que el delantero colombiano se llene de más motivación.



Cuántos goles le faltan a Julián Quiñones para primer lugar en tabla de goleadores?



Con sus 12 goles en 16 partidos jugados, el promedio goleador de Julián Quiñones en la temporada es de 0.8 por juego y su frecuencia es de cada 119 minutos, por lo que espera seguir mantiendo el ritmo en la última jornada y superar los 14 goles que ha anotado Henry Martin, atacante del Club América. Es decir, el colombiano debe anotar contra San Luis tres goles y que su rival en la tabla no anote contra Juárez. Así, el cafetero llegaría a un total de 15 para encaminarse en bota de oro.



Igualmente, si Quiñones no alcanza la cifra para llegar a la bota de oro este fin de semana, su equipo debe ganar para mantenerse en los playoffs de repechaje a las finales y así seguir sumando goles en la recta final del campeonato, pero sin duda, contra San Luis, será el duelo clave para llegar mejor perfilado a ese importante premio.



Estadísticas de temporada de Julián Quiñones:



Juegos como titular: 16

Minutos promedio jugados: 89

Goles: 12

Asistencias: 1

Pases clave: 1.3

Tiros a puerta promedio: 1.8

Goles desde dentro del área chica: 12 de 41 posibles

Veces en equipo de la semana: 5

Rival directo en tabla de goleadores: Henry Martin (Club América con 15 goles)