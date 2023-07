¿Colombia perdió a Julián Quiñones? Así habló delantero de América

Julián Quiñones es tendencia en México. El delantero colombiano acaba de dejar al Atlas, luego de ser bicampeón de la Liga MX, y se convirtió en el flamante fichaje del Club América, y los medios no han parado de hablar de lo que puede hacer en uno de los equipos más grandes de ese país.



Además, Quiñones adelanta el proceso de naturalización para convertirse en ciudadano mexicano; así, gracias a sus goles e importancia, suena fuerte para ser convocado a la selección Tricolor.



Sin embargo, en Colombia algunos lo ponen como candidato a ser llamado por Néstor Lorenzo y que represente a su país de nacimiento.



Así, Julián Quiñones habló del tema y reconoció sus verdaderos deseos a la hora de representar a un seleccionado nacional.



“Todo está listo, solo estamos esperando que nos lleguen los papeles y podremos decir que soy mexicano. Me ilusionaría representar al Tricolor por todo lo que México me ha dado, creo que ahora tengo que darle algo que ellos se merecen, que es estar en la selección y aportar mucho”, dijo Quiñones en charla con Claro Sports.



Entre tanto, en entrevista con ESPN, Quiñones reveló que “estuve hablando con Cocca y la verdad es que él fue el que me invitó para estar en la selección, yo con mucho respeto le dije que sí por todo lo que habíamos vivido en Atlas y todo lo que él me ayudó, porque esto también es una parte de él que puso en mí la confianza y todo esto se lo debo a él y siempre se lo he dicho , Diego es una parte importante de todos estos triunfos que estoy consiguiendo poco a poco y gracias a Dios eso va muy bien, gracias a Dios estoy esperando mi carta, voy a esperar y si Dios quiere que me convoquen con mucho gusto estaré en la selección mexicana”.



Así, aunque Diego Cocca no sigue en el cargo, esperará el llamado de México, que jugará como país sede el Mundial 2026.