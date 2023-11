Julián Quiñones ya habló como nuevo jugador de la selección mexicana

Luego que pocas semanas se confirmara la nacionalización de Julián Quiñones a la selección mexicana, el jugador ya fue convocado por el técnico Jaime Lozano para los encuentros ante Honduras por los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF.

Quiñones, quien hoy milita en el América de México, habló por primera vez como representante de la selección norteamericana, y recalcó el agradecimiento y el empeño que el colombiano le dará a México.



Críticas sobre su convocatoria: “Todos en este mundo son libres de expresar lo que quieran, yo soy muy partícipe de que todos pueden hablar y pensar lo que quieran, en eso yo no tengo ningún problema. Lo que siento yo por México nadie lo siente, los que están alrededor mío saben lo importante que es para mí este país”.



Sensaciones de su primer entrenamiento: “Muy contento, emocionado, nervioso y bien feliz. Me recibieron muy bien. Claro que me emociona debutar, esperé este momento durante mucho tiempo”.



Dupla con Santiago Gimenez: “Santi es un gran jugador, está haciendo las cosas muy bien y eso me alegra. Yo siempre he dicho que todo jugador que esté bien en su club, es lo mejor para la selección, y en este momento Santiago es uno de los mejores jugadores y me siento contento de poder compartir la cancha con él”.

