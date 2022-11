¡Las lesiones causan estragos! Gigante desvalorización de colombianos

Para nadie es un secreto que Colombia, sin tener que jugar Mundial ha notado una gran intensidad con los representantes del país en las distintas ligas de Europa. Se viene un amistoso no avalado por la FIFA en donde los colombianos dirigidos por Néstor Lorenzo viajarán a Estados Unidos para medirse contra Paraguay a un día de iniciar el Mundial de Catar 2022 que lastimosamente, no pusieron su nombre en ese listado de 32 selecciones por razones varias.

La urgencia para Néstor Lorenzo en estos amistosos es ver cómo está parada la Selección Colombia para el próximo año afrontar las eliminatorias camino al Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Sin embargo, no podrá contar con importantes nombres en este encuentro contra Paraguay por lesiones de jugadores como es el caso de Luis Fernando Muriel, Luis Fernando Díaz, y Luis Fernando Sinisterra. Además del mal momento de Dávinson Sánchez y el esperado regreso de Yerry Mina tras la recuperación de su lesión.



Si bien en el caso de Yerry Mina ya está entrenando con el Everton y está cerca de regresar a las canchas, sigue siendo un jugador muy propenso a las lesiones y esto puede ser un riesgo grande para Frank Lampard en los ‘Toffees’ y para Néstor Lorenzo. Pero no solo puede ser un problema para el director técnico inglés ni para el argentino del combinado nacional. Pues a nivel individual, Mina está bajando considerablemente en su valor en el mercado.



No obstante, la lesión de Yerry Mina no es el único caso de un jugador que baja de valor. Luis Fernando Sinisterra, que no regresará sino hasta el 2023, Luis Díaz con el mismo panorama y Dávinson Sánchez que no está lesionado, pero que vive un mal momento también se ven afectados en el mercado de transferencias. Las cuestiones físicas han impedido tener continuidad. Lo curioso es que estos colombianos juegan todos en la Premier League, una exigente liga que está pendiente del nivel de los representantes cafeteros.



Luis Díaz es el único que, pese a estar lesionado no sufrió en la última actualización del valor emitida por el medio que se encarga del valor de jugadores, Transfermarkt. En su última publicación, marcan el bajón del precio de Luis Sinisterra, Yerry Mina y Dávinson Sánchez, mientras que Díaz se mantuvo.



El primer caso es el de Luis Fernando Sinisterra, pues Jesse Marsch, quien no lo tuvo contra el Liverpool en la victoria del Leeds United notificó que su lesión se trataba de un golpe en el pie que lo afectaría hasta el final del Mundial de Catar. El ex Feyenoord cortó una racha de cuatro ascensos consecutivos en su valor. Bajó considerablemente a 22 millones de euros, 3 millones menos que cuando llegó a la Premier League.



Por su parte, Yerry Mina que no está disponible desde agosto, cumplirá tres meses de ausencia el próximo lunes 7 de noviembre, pero Frank Lampard ha mantenido que está cerca de regresar. Ya entrena y es algo significativo en el plantel y en su recuperación. Como Luis Sinisterra, Yerry se había mantenido, pues bajó por primera vez desde 2020 a 18 millones de euros, 2 menos que su anterior valor.



Las críticas también hacen de las suyas con Dávinson Sánchez. Aunque Antonio Conte le ha dado uno que otro partido, no se ha logrado mantener. Al contrario, la prensa inglesa y referentes de la Premier League le han dado duro cada vez que suma minutos. Su mal momento hacen que su valor caiga. Ya es recurrente que su precio se desvalorice, pues se mantuvo en 25 millones de euros, tres millones de euros menos que en la última actualización antes de noviembre.



Aunque Luis Fernando Díaz también sufrió una dura lesión que lo sacará hasta el 2023 y el Liverpool sin él pierde la explosión en banda izquierda, su precio no se devaluó afortunadamente manteniéndose en esta última actualización en 75 millones de euros y siguiendo en el ranking del top 20 de jugadores más caros.