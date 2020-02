¡Inaceptable! Jugador llamó 'muerto de hambre' a defensor colombiano

No todo fue felicidad para Oswaldo Blanco en su último partido con Alianza de El Salvador.

El goleador colombiano fue la figura en la sorpresiva victoria por 2-1 contra Tigres de México en el partido de ida de los octavos de final de la Concachampions, un partido en el que su anotación representó un valioso triunfo para su club.



Sin embargo, su felicidad se vio empañado cuando, al final del partido, el defensor mexicano Carlos Salcedo se encargó de humillarlo.



Blanco denunció los penosos comentarios de su rival, quien lo llamó “muerto de hambre” y se despachó en comentarios agresivos referente a su salario.



Supimos que Salcedo intentó descolocar a Oswaldo Blanco en el partido llamándole "muerto de hambre" y preguntándole cuánto ganaba. El colombiano lo confirmó a D1 en la zona mixta. Mucha admiración para Blanco que no cayó en su juego y al final fue premiado con un gol. pic.twitter.com/zM7DQmSxHV — Astrid Dessyree (@Astridfff) February 20, 2020

Blanco, exjugador de Atlético Nacional y América de Cali, trató de no darle tanta importancia y concentrarse en su trabajo.



“Son cosas extrafutbolísticas, que yo no tengo que contestar. Ellos se ve que tienen muy buenos sueldos, me preguntó por ahí; pero yo no le contesté. Son cosas que pasan, hay jugadores que utilizan eso, pero yo creo en un Dios y él es dueño de la justicia", dijo Blanco, para el periódico 'Diario1'.

Ahora queda esperar que no se repita la misma historia en el encuentro de vuelta en el que se encontraran de nuevo Alianza y Tigres, en México, el próximo miércoles 26 de febrero. El vencedor de la serie clasificará a los cuartos de final del torneo internacional.