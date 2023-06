Jugador que fue racista con Felipe Aguilar salió a dar disculpas

Lanús, equipo donde juega el defensor colombiano Felipe Aguilar, jugó un en la pasada jornada 21 de Liga Argentina contra Talleres y por un marcador de 2-1 lograron derrotar a los de Córdoba. Sin embargo, el exjugador de Atlético Nacional no salió bien librado tras ser agredido con insultos racistas.

Federico Girotti, jugador de 24 años que juega para Talleres de Córdoba tuvo una discusión con Felipe Aguilar y el colombiano reaccionó diciendo que era racismo lo que su rival le estaba diciendo, situación que tuvo que ser mediada por el árbitro, debido a que a raíz de eso se armó un tropel en la cancha.



A través de un comunicado, Felipe Aguilar expresó el acto racista de Girotti hacia él y luego de la situación, el mismo futbolista argentino tuvo que salir a ofrecer disculpas públicamente por lo sucedido en la cancha de Lanús.



“Paso por acá para disculparme por lo sucedido ayer ante Lanús. Me hago responsable de lo que dije entendiendo que era un ida y vuelta de palabras, creyendo que iba a quedar como algo del partido. Tengo que hacer un mea culpa y entender que todo evoluciona y cambia. Algo que hasta hace no tanto se tomaba como algo habitual hoy ya no lo es. Dicho esto, quiero destacar que no fue intencional ser racista porque tengo amigos de distintas nacionalidades a los cuales aprecio demasiado”, fue el mensaje de Federico Girotti.



​De igual manera, Lanús también envió un comunicado y expresó solidaridad con su jugador Felipe Aguilar.



“Desde Club Lanús condenamos cualquier manifestación de racismo y expresamos todo nuestro apoyo para el jugador Felipe Aguilar. El fútbol es sinónimo de igualdad y respeto dentro y fuera del campo de juego”, dice el comunicado del club del colombiano.