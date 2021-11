¿Lamentan ver a James en Catar?: 'Tuvo razones para tomar decisiones'

La llegada de James Rodríguez al fútbol de Catar no es un tema que pase desapercibido entre la gente del fútbol.

La sorpresa de verlo en una liga menor, sin duda inferior a su talento, ha sido tema de conversación en distintos escenarios internacionales y ha tocado inclusive a figuras como Jürgen Klinsmann, exinternacional con Alemania y exitoso DT de Estados Unidos.



"Siguiendo su carrera, James siempre pudo jugar en el más alto nivel. Tuvo problemas de lesiones pero todas las decisiones que tomó tuvo sus razones para hacerlas, así que creo que esta decisión de ahora ojalá sea la mejor para él", dijo en entrevista con Marca Colombia.



Su paso por Bayern Múnich, para muchos el que parecía un destino ideal pero donde tuvo problemas de adaptación, era muy esperable y no necesariamente habla mal del jugador: "A James no le falta nada, pero el Bayern Munich es un equipo que tiene una plantilla inmensa llena de grandísimos jugadores. Son todos jugadores de Selección. Si no te destacas no hay nada en contra tuyo. James jugó, a veces de titular, a veces desde el banquillo, pero tiene que caber al 100%. Y si no encaja, no hay nada malo en seguir su carrera en otro lado. Que fue lo que hizo. Se dio cuenta de que no era el mejor lugar para estar en ese momento", añadió.



Sin duda que se trata de un jugador del que se ocupan en distintas latitudes y para quien muchos desean un pronto regresos a las ligas top de Europa.