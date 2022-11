Juanfer Quintero recibe ácidas críticas: 'que se vaya a Colombia'

El periodista argentino Jorge D'Alessandro, de El Chiringuito, recordó la final de Copa Libertadores que se disputó en Madrid, y habló de la decepción que sintió al ver a Boca Juniors y River Plate. El exfutbolista no tuvo piedad del volante colombiano Juan Fernando Quintero, a quien apuntó con duras críticas. ¿Qué le disgustó?



"Como argentino estaba contento, pero no me gustó", afirmó sobre aquella final de Libertadores en 2018, en la que River Plate se impuso por 3-1. incluso con gol de Juanfer. "No dimos imagen de nivel. Fue un fútbol de segundo nivel", aseguró.

Y sobre el '10' colombiano fue más allá y mencionó que "Quintero hizo un gol... Es un enano, un bajito así, un colombiano que le pega fuerte... Déjenlo a Quintero que se vaya a Colombia, que ni siquiera se clasificó al Mundial. ¿A dónde vamos con Quintero?”, dijo D'Alessandro sobre el volante de la tricolor.



Los explosivos comentarios del argentino de El Chiringuito, reconocido programa deportivo en España, fueron replicados por importantes medios como Olé y TyC Sports, justo cuando se especula con la salida del '10' para 2023. El mismo Juanfer ha expresado su amor por el elenco millonario, aunque tiene abierta la puerta para su salida.