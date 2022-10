Riquelme elogió a Villa y lo hizo extrañar en Boca: ‘es el mejor’

Boca Juniors está pasando por un buen momento en la Liga de Argentina al ser líderes del campeonato con 51 puntos, estando a un partido de quedar como campeones, pues contra Estudiantes esperan volver a gritar campeones si llegan a ganar en esa última jornada.



Por ello, en vísperas del decisivo partido, Juan Román Riquelme, hizo un balance de todo lo que viene pasando Boca en la temporada y también de las bajas que tuvo, como la de Sebastián Villa, quien según para el exjugador fue siempre determinante mientras estuvo jugando antes de la lesión.



A pesar de la inactividad de Villa, quien se encuentra en proceso de recuperación tras la lesión de rodilla, Juan Román Riquelme no ocultó su admiración por el volante colombiano y destacó la importancia que era para el fútbol argentino y el mismo Boca Juniors.



“Villa siempre es el mejor y nos hizo ganar de nuevo. Hace tres años que estamos en el club, y no tenemos más que palabras de agradecimiento y de cosas buenas para él, porque no la ha pasado bien”, dijo Juan Román Riquelme.



Igualmente, el la leyenda del club xeneize afirmó que si Sebastián Villa lo desea, puede permanecer dentro del club, pues siempre tendrá las puertas abiertas para seguir llenando de triunfos a Boca.



“Ojalá tengamos la suerte de tenerlo por más años. Es el mejor, por lejos. Es una pena que haya tenido una lesión en medio de un torneo fantástico”, finalizó Juan Román Riquelme.



Hay que recordar que Sebastián Villa acabó de retornar a competencia y ha empezado a tener minutos después de su lesión, donde logró jugar Newell’s y Gimnasia, después de un mes de baja en Boca.