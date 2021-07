Riquelme fue claro y habló de Roger Martínez: ¿llegará a Boca Juniors?

Juan Román Riquelme, ídolo de Boca Juniors que ahora se desempeña como vicepresidente del club, habló con ESPN sobre los refuerzos para la otra mitad del año, en la que el equipo xeneize disputará el campeonato argentino y los octavos de final de la Copa Libertadores.

Una de las preguntas que respondió el dirigente fue sobre Roger Martínez, delantero colombiano que juega en América, de México, y que es noticia en Argentina por su posible llegada a Boca Juniors.



"Se habla todos los días de Roger Martínez y de mil jugadores. Me gusta Roger, me gusta Cavani, me gusta Di Santo, un montón de jugadores. Pero de ahí a que podamos pagar, es una cosa rara. Lo intentamos con muchos, sí, pero si no podemos, no vamos a mentirle a nadie", dijo Riquelme.



Se habla de que América pediría cerca de 10 millones de dólares por el atacante colombiano, una cifra imposible de pagar para Boca Juniors, teniendo en cuenta que las finanzas al interior no están de la mejor forma.



Por ahora, es poco viable que Martínez regrese al fútbol argentino para unirse a Boca Juniors; sin embargo, el jugador le interesa a las directivas y los próximos días serán definitivos.