¡Ya habla en Stuttgart! Las primeras palabras de Juan José Perea

El mercado de fichajes que incluye jugadores colombianos empieza a moverse y a revolucionar Europa. Quizás muchos no lo conozcan, pero la verdad es que el bogotano Juan José Perea a su corta edad de 22 años, ha tenido un recorrido grande por clubes europeos y ahora dará el salto a una de las cinco mejores ligas del mundo como la Bundesliga.

Nunca tuvo proceso en Colombia, pues se probó en Millonarios, pero rápidamente se fue a Red Bull Salzburgo, después estuvo en Anderlecht y en el FC Porto a nivel formativo.

Tras su paso por Portugal, se desempeñó en el fútbol de Grecia con Panathinaikos, Volos y el PAS Giannina. Ahora, del balompié griego pasará a ser jugador del Stuttgart de la Bundesliga. Los teutones pagaron 2,4 millones de euros. Juan José Perea ya habló en Alemania sobre sus objetivos.

‘Estoy muy feliz de estar acá. He tenido un camino con el fútbol muy bonito. Me fui de mi casa cuando tenía 14 años. Hice pruebas en el Red Bull Salzburgo, pero luego pasé al Porto. Allí tuve un muy buen año que me llevó a Grecia para hacer mi debut como profesional y donde estuve los últimos tres años. Ahora estoy en un gran club: el Stuttgart’, manifestó Juan José Perea.

A su vez, recordó que el primer club que vio en Europa fue del Stuttgart, ya que su tío vive en Alemania, ‘recuerdo que me dijo que íbamos a ir al Mercedes Benz Arena a ver un partido. El primer juego que vi en Europa fue en la casa del Stuttgart ante Hoffenheim. Estaba muy emocionado. Fue un ambiente y una emoción increíble porque te sientes como un hincha y, como niño, sueñas con estar ahí en el campo. Ahora estoy dispuesto y espero hacer un gran trabajo para que algún niño aficionado del equipo pueda mirarme como yo vi a esos jugadores hace unos años’.