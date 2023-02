Massimiliano Allegri se preocupa por Cuadrado: 'No está al 100%'

Juan Guillermo Cuadrado volvió a ser noticia en la Juventus de Turín en medio de un fin de semana en el que el colombiano no pudo actuar con su club ante la Fiorentina por un cuadro gripal que lo sacó finalmente de la alineación y en sí de la convocatoria. No parece del todo grave el tema con la gripa, pero al parecer, Massimiliano Allegri dio claves a que no se ha recuperado completamente de cara a enfrentar al Nantes en la Uefa Europa League después de la eliminación en la Champions.

Contra el Nantes de Francia, Massimiliano Allegri tendrá grandes novedades en su equipo, y uno de ellos es saber qué pasará con Juan Guillermo Cuadrado. ¿Podrá estar en el partido clave de la Uefa Europa League? Pues el entrenador italiano dio grandes claves sobre qué puede suceder con el jugador colombiano que espera ser una de las grandes novedades para afrontar el reto de ida ante los franceses.



Juventus tiene en la cabeza pasar el mal trago de la eliminación en la Uefa Champions League y el gran reto ahora es la Europa, un escalón más abajo, pero una competencia más que prestigiosa para cualquier equipo. Con un panorama complejo en la Serie A por la sanción y el quite de puntos, los turineses deben salir de posiciones incómodas y el primer examen será debutar en una nueva competencia enfrentando al Nantes.

Para este compromiso, sin contar a Paul Pogba, Arkadiusz Milik y Kaio Jorge, Massimiliano Allegri tendrá a su disposición a todo el equipo listo para afrontar el reto de la Europa League ante el Nantes francés. Una de las grandes novedades es la inclusión de Juan Guillermo Cuadrado y sobre el colombiano, Allegri informó, "Cuadrado se ha recuperado, aunque no estará al 100%", conciso y tajante sobre el tema de salud de Juan Guillermo que superó un cuadro gripal.