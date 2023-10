Se le tiene pero se le demora: Cuadrado podría perderse Eliminatorias

La Selección Colombia se ha ido acostumbrando a vivir sin Juan Guillermo Cuadrado y eso es bueno pero también preocupante.

El polifuncional jugador sufrió una tendinitis en octubre, precisamente durante su viaje al país para el estreno en Eliminatorias contra Venezuela (1-0) y Chile (0-0) y en este último duelo ya no pudo ni jugar.



Sin embargo, volvió a Inter de Milan y empezaron las dudas. Primero se dijo que no estaba del todo recuperado, por lo cual quedó fuera de la convocatoria contra Uruguay (2-2) y Ecuador (0-0) pero le dieron minutos, con lo cual tuvo una recaída.



¿Qué pasó exactamente? Alessandro Massé, director de Ortopedia del Hospital Citta de Turín, explicó en La Gazzetta dello Sport: “Como toda tendinitis que afecta a músculos que no pueden descansar, la recaída no es inusual. Hay que tener cuidado de que la inflamación crónica No produce daño en la estructura del tendón . En casos muy graves, el daño en el tendón puede incluso producir un evento agudo, una rotura. Este es el caso de Spinazzola en el Campeonato de Europa de 2021 , cuando inmediatamente se manifestó la rotura del tendón de Aquiles”, dijo.



Descanso, recomienda el experto. Justo lo que no se puede extender mucho en Selección Colombia pues el 16 de noviembre habrá que enfrentar a Brasil, en Barranquilla, y el 21 a Paraguay, en Asunción.



Para Massé, lo recomendable es darle todo el tiempo que haga falta, aunque Inter lo quiere tener para Champions League, el próximo martes contra Salzburgo, o al menos el 29, contra Roma, por la Serie A.



“La recuperación depende mucho del grado de la lesión inflamación. Si la lesión es de bajo grado , con inflamación modesta en ausencia de daño estructural, los tiempos de recuperación pueden ser de 2-3 semanas , siempre considerando el riesgo de recaída”, destacó el experto. Siguen siendo solo dos semanas antes de la fechas de las Eliminatorias, por lo cual hay que mantener los planes por ahora sin él.