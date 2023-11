Cuadrado ya tiene fecha de regreso: apunta a volver contra su ex

Juan Guillermo Cuadrado ya está cansado de ver a sus compañeros, en Italia y en Colombia, jugando sin él. Por eso ha acelerado su recuperación, según la información que llega desde Milan.

La prensa italiana registra que está ya en la fase final de su recuperación y que apura para regresar en un partido especial para él.



“En los últimos días Cuadrado se presentó regularmente en Pinetina, incluso en el día extra de descanso concedido por Simone Inzaghi. El colombiano quiere estar ahí a toda costa frente a su exequipo, para mandar un mensaje a quienes ya no le querían con ellos, pero también a él mismo, de seguir siendo esa arma extra que ha adquirido el Inter en verano y que puede”, dijo ‘Calciomercato’ sobre el antioqueño.



Lo esperan, sin duda, para un duelo que podría generar algún morbo: “De ser casi la bandera de la Juventus, de uno de los jugadores más criticados como rival, Juan Guillermo Cuadrado pasó a ser un arma táctica para el Inter y su afición, que se vio obligada a aceptarlo en el club ‘nerazzurri’. Sin embargo, el eco de esta "traición" (que no fue una traición dado que la Juventus no renovó su contrato y fichó por Inter como agente libre) no resonó mucho gracias a los solo 97 minutos jugados entre el campeonato y Liga de Campeones”, escribió el medio italiano.



Desde que volvió a Milan con una tendinitis de la fecha de septiembre por las Eliminatorias, no ha podido recuperarse: “Una lesión molesta, que tiende a agravarse al menor esfuerzo y que desde entonces sólo le ha permitido estar en el campo 35 minutos en el partido contra el Bolonia del 7 de octubre”, indicó ‘Calciomercato’.



Si las cuentas le dan, Cuadrado volvería el 26 de noviembre a las canchas, en el duelo en Turín entre Juventus e Inter de Milan.