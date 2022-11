Juan Guillermo Cuadrado gambetea duda: así habló de futuro en Juventus

Juan Guillermo Cuadrado ha tenido unos días grises en Juventus: las críticas han sido la constante y los rumores de una posible no a la renovación del contrato se abren paso.

Sin embargo, él no parece preocupado más que por el duelo de este miércoles (3:00 p.m. hora colombiana) contra PSG, un duelo vital para mantenerse en zona de Europa League y por esa vía salvar una temporada que ha rayado en el caos por varios momentos.



¿Cuál será su futuro? Ojo a la gambeta: “estoy feliz de estar aquí, me siento en familia, he jugado casi toda mi carrera. Estoy agradecido con la Juventus, pero solo pienso en el equipo y el futuro lo pensaremos después”, dijo en rueda de prensa.



Por ahora sigue sintiéndose útil: “me siento un jugador importante en el grupo. Esto también significa tener responsabilidades incluso en los momentos más difíciles, cuando las cosas no funcionan. Si trabajas y das el 100% tarde o temprano volverán las buenas actuaciones”.



Juventus necesita ganar o empatar con el líder de su zona y hasta podría avanzar si pierde pero si Macabi Haifa no tiene mejor resultado: “un gran equipo como Juventus debe salir al campo con ganas, determinación y rabia por no haber logrado el objetivo. Tenemos que salir al campo con fuerza y coraje para empujarnos a hacerlo bien en los próximos juegos. Este partido nos debe dar fuerzas para al menos entrar en Europa League”, dijo.



"Estamos haciendo algunos partidos buenos, otros no tanto, pero es parte del camino de crecimiento. Creo que pronto encontraremos el espíritu de la Juventus, que es luchar hasta el final y lo hemos demostrado en los últimos juegos de Serie A... Sabemos que se han lesionado jugadores importantes. Esperamos tenerlos con nosotros lo antes posible porque juntos podemos llevar a la Juventus al puesto al que está acostumbrado”, concluyó.