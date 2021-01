¿Pensando en el retiro? Madre de Cuadrado revela planes en Juventus

Juan Guillermo Cuadrado estuvo un par de días ausente en Juventus por contagio de coronvirus covid-19 y Juventus lo sintió de inmediato: se desequilibró, faltó el socio clave de los atacantes, Pirlo extrañó como nadie a su eficiente lateral.

De regreso ya se reportó con dos asistencias y devolvió la sonrisa a un equipo que lo pasó mal sin él, con lo cual se confirma que no solo el club de Turín sino el fútbol de Italia es 'el lugar en el mundo' del antioqueño.



Así lo confirmó Marcela Bello, madre del jugador, en una charla con Juvenews. Según ella, en la familia todos están esperando que no cambie nunca de camiseta: "le tiene mucho cariño y está muy feliz de formar parte de este gran equipo. Siempre me dijo que quiere terminar su carrera en blanco y negro. Sinceramente espero que esto pueda suceder", dijo.



"Creo que mientras tenga esta ilusión y siga jugando así, no habrá problemas. Solo piensa en jugar y dar lo mejor de sí por su equipo" añadió.



Marcela Bello, quien heredó su carisma y su actitud siempre positiva a su hijo, contó que su profesionalismo es tal que ella sospecha que está "enfermo de fútbol".



El ambiente que ha logrado construir en un camerino lleno de estrellas es toda una motivación para seguir: "tiene una excelente relación con todos. Seguro que tendrá a alguien con quien sea mejor que otros, pero se lleva bien con todos. Quizá tenga más sentimiento con los sudamericanos pero trata a todos igual porque ama a todos", concluyó.