¿Cuadrado y Juve no van más? Rotunda respuesta del club italiano

Ya terminó la Copa del Mundo y es el momento para que los clubes europeos empiecen a definir los fichajes más importantes para encarar de la mejor manera el 2023. Y, en esta readaptación de los equipos, suenan varias modificaciones estructurales y en la plantilla de los grandes. Uno de ellos es el tema de la Juventus que antes del Mundial de Qatar ya se estaba asomando la salida del colombiano, Juan Guillermo Cuadrado.

Son varias las razones por las cuales la Juventus no se plantea renovarle el contrato. Lo primero es porque están pensando en nuevas alternativas, tanto en la banda derecha como la izquierda en donde Juan Guillermo Cuadrado y Alex Sandro se verían afectados. La segunda es por el salario que está ganando el colombiano. No han entrado ni siquiera en negociaciones para buscar una renovación del polivalente jugador de Necoclí, Antioquia.



Juan Guillermo Cuadrado tiene contrato hasta el final de junio de 2023, por lo cual deberán acelerar en la opción de renovárselo. Sin embargo, la realidad es que no ha habido, entre las dos partes, una oportunidad para reunirse con el objetivo de ampliarle su situación contractual. Todo parece indicar que el colombiano no estará más en las filas de la Juve.



De acuerdo con Tuttosport, la Juventus no tendría intenciones de renovarle el contrato, “lo cierto es, sin embargo, que en la 2023-24 Cuadrado ya no será jugador de la Juventus – cuestiones personales y económicas – y por ello ya se está trabajando para identificar un sustituto”.



Massimiliano Allegri tiene a Tommaso Barbieri una opción barata, puesto que es un juvenil canterano de la Juventus, pero, también ha sonado un nombre de experiencia mundialista como lo es el lateral Joakim Maehle del Atalanta de Bérgamo.