Cuadrado no seguirá en Juventus: en Italia dan fin a un ciclo

Juan Guillermo Cuadrado termina su contrato con Juventus de Turín el próximo 30 de junio, y en las últimas semanas se ha dado una novela en torno a su futuro.



El futbolista colombiano habló de una propuesta que le acercó el club para renovar, en la que, según medios internacionales, su salario sería menor, pues tiene 35 años y su rendimiento no es el mismo de otras temporadas.



Sin embargo, la Gazzetta Dello Sport negó esa propuesta, y asegura que no llegará tal oferta, pues Juventus decidió poner fin a un ciclo de ocho temporadas y no prorrogar su contrato.



“Cuadrado ha venido a despedirse tras ocho temporadas, tras una buena relación caracterizada en los últimos años por demasiados malentendidos. Ya el año pasado, cuando estuvo cerca de activar la opción de renovación por un año más y el club intentaba llegar a un acuerdo para una prórroga con un margen de compromiso, nos habíamos encontrado ante un remoto malentendido, con el interesado negando la oferta”, menciona el medio italiano.



Y enfatizó: “La Juve dejó ir a Cuadrado para una evaluación de rentabilidad. Y no podía ser de otra manera para un futbolista de treinta y cinco años, que desde hace varios meses bajó considerablemente su nivel de rendimiento”.