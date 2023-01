Mala noticia para Juan Guillermo Cuadrado: Allegri ya decidió

Falta poco más de 24 horas para que la Juventus, escolta del Napoli visite al Estadio Diego Armando Maradona en un duelo más que clave para las aspiraciones de uno y del otro. Los napolitanos le sacan de momento siete puntos a los de Turín, pero podrían ser 10 siempre y cuando saquen los tres puntos en condición de local.



En la Juventus de Turín, es todavía muy incierto lo que sucederá en la próxima temporada con Juan Guillermo Cuadrado. El lateral derecho antioqueño lo persiguen rumores de su posible salida por distintas razones en el club y, acompañado de esas noticias de su posible salida, aparece también el no quererlo arriesgar después de, lentamente recuperarse de una lesión muscular con la que regresó a Italia tras el parón por el Mundial de Qatar 2022.

Varios medios en Italia ya hablan de la posible salida de Juan Guillermo Cuadrado. La Juventus se habría fijado en nuevos talentos para cubrir esa banda derecha y el colombiano no entraría en esa lista. Con su contrato que va hasta julio de 2023, todavía ninguna de las dos partes ha activado conversaciones para ampliar el contrato y todo parece cada vez más distante de esa posibilidad. El salario de Cuadrado es muy alto, por lo cual, sería difícil llegar a concretar su renovación.



Desde que volvió la Serie A, Juan Guillermo Cuadrado no ha podido actuar en Italia arrastrando una lesión muscular. Aunque todo parecía que podía regresar contra el Napoli en un duelo vital en la liga de Italia, no será posible porque Massimiliano Allegri decidió no arriesgarlo y lo dejó afuera de la convocatoria para este compromiso.



El viernes 13 de enero se cumplirán dos meses desde la última vez que Juan Guillermo Cuadrado jugó con la Juventus venciendo 3-0 a la Lazio. Massimiliano Allegri confirmó que no lo arriesgará contra el Napoli y en rueda de prensa manifestó que, “antes de la Copa Italia es poco probable que alguno vuelva, pero con Atalanta alguien debería volver. Cuadrado debería regresar a trabajos con el equipo el martes y puede estar disponible ante Monza. Los demás están mejor”.



Así las cosas, todos los caminos indican a que el calvario de Juan Guillermo Cuadrado con sus lesiones llegaría a su final la próxima semana cuando la Juventus enfrente al Monza en el comienzo de su participación en la Copa de Italia. Además, se especula que Juan Guillermo saldrá de la Juventus en verano con destino al Al Nassr de Cristiano Ronaldo.