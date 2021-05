Fuerte crítica a Cuadrado en Italia: 'es un especialista en clavados'

El pasado domingo, Juventus, en los últimos minutos de juego frente a Udinese, logró llevarse los tres puntos a casa (1-2) después de iniciar perdiendo el partido y de no encontrar las vías para remontar el marcador durante buena parte del encuentro.

Justamente, Juan Guillermo Cuadrado fue protagonista de la hazaña en el Friuli, luego de que, pasados los ochenta minutos, se le pitara una falta fuera del área, la cual fue cobrada por Cristiano Ronaldo y terminó en penalti tras una mano de Rodrigo De Paul, quien estaba en la barrera. Fue el 1-1.



La polémica pasó porque la falta sobre Cuadrado no debió ser sancionada para muchos aficionados y, precisamente, un directivo de Udinese cargó contra el lateral colombiano, al asegurar que 'es un especialista en clavados' en un diálogo que sostuvo con Udinese Tonight.



"En cuanto al tiro libre, no lo entiendo. Si alguien llega primero a la pelota, significa que no se le ha cometido una falta. Jens Stryger Larsen no toca al oponente. Cuadrado es un especialista en clavados: llega primero a la pelota y cuando se da cuenta de que el oponente puede quitarle la pelota, se zambulle", dijo Pierpaolo Marino, quien es el director deportivo del equipo.



Juventus logró quedarse con la victoria, gracias a Cristiano Ronaldo quien anotó los dos goles de su equipo en los últimos diez minutos. Con la victoria, el equipo de Andrea Pirlo respiró en la Serie A y quedó en la tercera casilla con 69 puntos.