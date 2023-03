¿Juventus no le renovaría? Cuadrado espera continuar en el club

Juan Guillermo Cuadrado de a poco está volviendo a la competitividad en la Serie A con Juventus tras las constantes lesiones que lo han alejado del equipo titular, pero tras el gol a Torino en la pasada jornada, el volante espera seguir aportando para terminar de la mejor manera la temporada.

Sin embargo, aún hay una incertidumbre en cuanto a su situación contractual con Juventus, debido a que el contrato del volante vence el 30 de junio y según dio a conocer el periodista italiano Gianluca Di Marzio, el colombiano no ha recibido ninguna oferta por parte de los directivos del equipo bianconero para buscar la renovación y su futuro es incierto, debido a que el jugador quiere continuar vistiendo la camiseta.



“La Juventus aún puede cambiar de opinión, pero de momento el club no ha dado ningún paso en esa dirección. La próxima jornada del campeonato habrá Roma-Juve y podría haber un encuentro entre el entorno del jugador”, dijo Di Marzio.



De igual manera, el mismo comunicador enfatizó en que el colombiano no dudaría en irse, pues tiene ofertas de otros clubes, pero la prioridad es quedarse en Juventus.



"Se han realizado varias propuestas sobre Cuadrado. Si no existiera la posibilidad de quedarse en la Juventus, le gustaría quedarse en Italia o irse al exterior con España y Estados Unidos entre las ligas más interesantes para el colombiano”, finalizó Gianluca Di Marzio.



Por ahora, Juan Guillermo Cuadrado buscará seguir trabajando para ser tenido en cuenta por el técnico Massimiliano Allegri para los próximos partidos, pues en la temporada cuenta con 18 partidos jugados y apenas un gol.